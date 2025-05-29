Клычков обратил внимание на отсутствие туалетов на пляжах

29.5.2025 | 13:20 ЖКХ, Новости

Вопрос обсуждали на сегодняшнем совещании с главами орловских муниципалитетов.

ИА “Орелград”

Напомним, официально сезон летнего отдыха стартует 1 июня. Подготовку к нему обсуждали на заседании. Орловского губернатора обрадовало не всё.

«Из года в год мы с вами договариваемся принять меры. За это время можно было уже построить туалеты, можно было построить раздевалки. Это не разовая ситуация», – указал Андрей Клычков.

При этом в областном центре по-прежнему доступны только два легальных пляжа — на озере «Светлая жизнь» и в районе городского парка. Как стало известно сегодня, укрытий от БПЛА на первом объекте не будет. Зато в этом сезоне в Орле оборудуют спасательные посты на Силикатном пруду и в Разградском парке (однако эти места останутся недоступны для отдыха на воде).

ИА «Орелград»


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