В двух районах Орла завершились работы на теплосетях

29.5.2025 | 11:01 ЖКХ, Новости

Их выполняли специалисты филиала АО «РИР Энерго» – «Орловская генерация».

Фото: vk.com/orel_quadra

Завершены ремонтные работы на тепломагистрали Заводского и Железнодорожного районов. Об этом заявили в Администрации Орла.

«Горячее водоснабжение в этих районах города полностью восстановили», – пояснили в мэрии. Сейчас орловский филиал АО «РИР Энерго» оповещает управляющие компании о возможности возобновления подачи горячей воды во внутридомовые системы.

Напомним, ранее анонсировалось, что в большей части Орла данной коммунальной услуги не будет до 1 июня включительно.

Также в филиале сообщили, что в рамках первого этапа испытаний теплосетей выявлено 57 повреждений трубопроводов.

ИА «Орелград»


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