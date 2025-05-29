В Орле в суд направили дело о гибели двух рабочих

Они погибли на земляных работах в микрорайоне «Зареченский».

ЧП случилось в сентябре минувшего года. ООО «Строй-Проект», исполняя муниципальный контракт, занималось строительством ливневой канализации по улице Зеленина.

Рабочие копали траншею. Как сообщает прокуратура Орловской области, установлено, что прораб компании не организовал безопасное проведение данного мероприятия. Сотрудники ООО трудились на глубине трёх с половиной метров. При этом стены траншеи не были укреплены. Во время производства работ прораб устранился от контроля.

В результате обрушился грунт. Двое человек погибли, ещё трое получили травмы – их здоровью оказался нанесён тяжкий вред.

Прорабу вменяют статью 216 УК – “нарушение правил безопасности при ведении строительных или иных работ”. Уголовное дело рассмотрит Заводской районный суд Орла.

ИА “Орелград”