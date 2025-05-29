В Орле мальчиков родилось больше, чем девочек

С 1 мая в Орловском перинатальном центре родилось более 170 малышей.

В период с 1 по 25 мая этого года в Научно-клиническом многопрофильном центре имени З.И. Круглой появился на свет 171 новорожденный: 85 девочек и 86 мальчиков. Такие сведения озвучила пресс-служба губернатора со ссылкой на учреждение. За минувшую неделю, то есть в период с 19 по 25 мая, в Орловском перинатальном центре родилось 52 малыша, из них 25 девочек и 27 мальчиков. Статистика отражает тенденцию, которая наблюдается в регионе последние несколько лет: мальчиков рождается больше, чем девочек.

В целом демографическая ситуация в Орловской области пока не улучшается. Так, по данным официальной статистики, в январе-феврале 2025 года она, как и во все предыдущие периоды, характеризовалась процессом естественной убыли населения: в целом по регион число умерших превысило число родившихся в 2,7 раза. Число родившихся в январе-феврале 2025 года относительно аналогичного периода 2024 года сократилось на 61 человека, или на 8,2 процента, и составило 681 человек. Количество умерших уменьшилось на 258 человек, или на 12,2 процента, относительно января-февраля 2024 года, и составило 1862 человек.

Кроме того, по данным правительства региона, в январе-феврале 2025 года миграционная убыль населения в Орловской области составила 37 человек: сложилось отрицательное сальдо миграции, то есть в регион прибыло на 37 человек меньше, чем выбыло. Миграционный отток населения сложился в рамках межрегиональной миграции: в другие регионы Российской Федерации: из Орловской области выбыло на 200 человек больше, чем прибыло в регион. Сальдо международной миграции оказалось положительным и составило плюс 163 человека.

ИА «Орелград»