Аналитики отметили рост спроса на помощь репетиторов

Активность подготовки к ЕГЭ и ОГЭ среди орловских школьников значительно возросла.

По данным МегаФона, с начала года интерес к поиску репетиторов в регионе увеличился на 15% по сравнению с прошлым годом. Особенно заметный рост произошел в апреле, когда трафик на соответствующие ресурсы вырос на 34% по сравнению с началом года. (Анализ проводился на основе обезличенных данных).

Сезонный пик пришелся на весенний период. С марта старшеклассники и их родители активизировали поиск педагогов для подготовки к экзаменам. Временные предпочтения для занятий распределились следующим образом: наиболее активные дни – вторник и среда (трафик почти в два раза выше среднего), минимальные показатели фиксировали в пятницу и субботу (активность снижалась примерно в три раза).

Директор МегаФона в Орловской области Сергей Ивочкин отметил, что занятия с репетитором онлайн – отличный вариант для тех, кто хочет прокачать свои знания при помощи самых лучших специалистов страны. Техническая поддержка онлайн-обучения обеспечивается развитием телекоммуникационной инфраструктуры. За прошлый год МегаФон модернизировал около 240 объектов связи. В текущем году работы прошли уже в более чем 13 населенных пунктах, включая Орловский, Мценский, Болховский и Троснянский районы.

ИА “Орелград”