В Ливнах суд наказал 13-летнего преступника

Подростка поместили в центр временного содержания несовершеннолетних.

Ливенский районный суд удовлетворил административное исковое заявление МО МВД РФ «Ливенский» о помещении 13-летнего подростка в центр временного содержания для несовершеннолетних правонарушителей УМВД России по Орловской области (далее ЦВСНП). Поводом для этого стало противоправное поведение мальчика. Как пояснили в пресс-службе суда, в апреле 2024 года он похитил из подъезда дома велосипед «Стелс», причинив владельцу материальный ущерб на сумму 20 000 рублей.

Ответственность за подобное преступление предусмотрена статьей 158 Уголовного кодекса РФ (кража). И соверши его взрослый человек, он мог бы получить реальный срок лишения свободы. Но в данном случае было вынесено постановление об отказе в возбуждении уголовного дела, так как малолетний похититель еще не достиг возраста привлечения к уголовной ответственности, который в нашей стране наступает с 14 лет.

Однако в мае 2024 года похитителя полиция поставила на профилактический, с ним проводилась индивидуальная профилактическая работа. Судя по дальнейшим событиям, она не дала положительных результатов, поскольку в марте уже 2025 года подросток украл телефон стоимостью 7300 рублей. Но так как ему все еще не исполнилось 14 лет, полиция вновь вынесла постановление об отказе в возбуждении уголовного дела. Хотя и это деяние подпадает под действие статьи 158 УК РФ.

«С целью предупреждения совершения несовершеннолетним ребенком повторных общественно-опасных деяний МО МВД РФ «Ливенский» просил суд поместить подростка в ЦВСНП на срок до 30 суток, – сообщает пресс-служба Ливенского районного суда. – Исследовав представленные доказательства, суд пришел к выводу, что поведение подростка требует постоянного контроля, нуждается в комплексной психологической работе, поскольку меры общественного воздействия, принимаемые к нему, должного воздействия не оказывают».

Указал суд и на то, что помещение ребенка в ЦВСНП обусловлено и его же собственными интересами, чтобы оградить его от совершения «повторных правонарушений и иных антиобщественных деяний», которые рано или поздно приведут его в тюрьму. А в Центре имеются квалифицированные специалисты в области педагогики и психологии. Иск был удовлетворен частично: суд решил, что для 13-летнего подростка пока будет достаточно 15 суток в Центре временного содержания для несовершеннолетних правонарушителей. Решение еще не вступило в законную силу и может быть обжаловано в апелляционном порядке.

ИА «Орелград»