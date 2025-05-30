Под Орлом поймали водителя с 4-кратным превышением уровня алкоголя в крови

Урицкий районный суд вынес приговор за управление автомобилем в состоянии алкогольного опьянения.

Житель Урицкого района предстал перед судом по обвинению в совершении преступления, предусмотренного частью 1 статьи 264.1 Уголовного кодекса РФ (управление автомобилем лицом, находящимся в состоянии опьянения, подвергнутым административному наказанию за управление транспортным средством в состоянии опьянения). Как сообщили в пресс-службе Урицкого районного суда, мужчина далеко не впервые попался пьяным за рулем. Ранее он уже неоднократно привлекался к административной ответственности за управление транспортным средством в нетрезвом виде.

«В ноябре 2024 года он был остановлен сотрудниками госавтоинспекции в связи с подозрением на нахождение водителя в состоянии алкогольного опьянения, – рассказали в пресс-службе суда. – По результатам медицинского освидетельствования с применением технического средства измерения обнаружено наличие абсолютного этилового спирта в концентрации 0,690 мг/л, что значительно превышает допустимую норму равную 0,16 мг/л».

Фактически предельно допустимая норма алкоголя в крови у этого водителя была превышена более чем в 4 раза. Учитывая то, что он уже попадался на подобном правонарушении, на него завели уголовное дело. Учитывая характер и степень общественной опасности преступления, личность виновного, суд назначил пьяному водителю наказание в виде обязательных работ на срок 240 часов, с лишением права заниматься деятельностью, связанной с управлением транспортными средствами, сроком на 2 года. Автомобиль обвиняемого конфискован в пользу государства. Впрочем, обвинительный приговор еще не вступил в законную силу.

Тем временем прокурор Орловской области Алексей Тимошин выступил в Железнодорожном районном суде города Орла, где слушалось гражданское дело о прекращении права местного жителя на управление транспортными средствами. Как пояснили в пресс-службе прокуратуры региона, в этом году ответчик прошел экспертизу, по результатам которой ему поставлен диагноз, связанный с наличием наркотической зависимости.

«При этом у мужчины имелось водительское удостоверение со сроком действия до 2030 года», – рассказали в надзорном ведомстве. – В связи с тем, что имеющееся у него заболевание является противопоказанием к вождению, прокуратура направила в суд административное исковое заявление о прекращении права мужчины на управление транспортными средствами и прекращении действия его водительского удостоверения. Суд согласился с позицией прокурора области, требования ведомства удовлетворены».

ИА “Орелград”