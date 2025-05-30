Бастрыкин отреагировал на сообщения о незаконной торговле в Орле

30.5.2025 | 17:35 Закон и порядок, Новости

Глава СКР потребовал доложить ему о предварительных и окончательных результатах проверки.

Фото: приёмная Председателя СК России

Как рассказали в Информационном центре ведомства, в социальных сетях появились данные о том, что “мигранты из Азербайджана” торгуют скоропортящимися продуктами у образовательного учреждения. При этом у продавцов отсутствуют сертификаты качества на товар. Кроме того, оплата производится на банковский счёт частного лица и без выдачи кассового чека.

Сейчас в орловском управлении СКР уже проводится соответствующая проверка.

Председатель Следственного комитета России Александр Бастрыкин поручил доложить о её предварительных и окончательных результатах. Мероприятие поставлено на контроль в центральном аппарате ведомства. Выполнить поручение должен исполняющий обязанности главы орловского управления Андрей Чапанов.

ИА “Орелград”


Обсуждение новостей доступно в соцсетях

Информация, маркированная ИА “Орелград”, является официальным сообщением средства массовой информации Информационное агентство “ОрелГрад” (свидетельство о регистрации ИА № ФС 77 – 75617 от 19 апреля 2019 года выдано ФЕДЕРАЛЬНОЙ СЛУЖБОЙ ПО НАДЗОРУ В СФЕРЕ СВЯЗИ, ИНФОРМАЦИОННЫХ ТЕХНОЛОГИЙ И МАССОВЫХ КОММУНИКАЦИЙ (РОСКОМНАДЗОР)

Орелград. 2025 год

Яндекс.Метрика

Индекс цитирования