Майские праздники 2025 показали рекордный рост потребительских расходов

По сравнению с аналогичным периодом прошлого года траты увеличились на 60%.

С 1 по 10 мая совершено более 165 миллионов оплат, общая сумма которых превысила 143 миллиарда рублей. Такова аналитика ВТБ.

Лидерами роста по сумме трат стали транспорт, кино, достопримечательности – увеличение в 1,5 раза. Парки развлечений, товары для садоводства, бары – рост в 1,2 раза. В топе по количеству оплат видеоигры и транспорт, продемонстрировавшие двукратное увеличение. В достопримечательностях, товарах для садоводства и кино количество оплат увеличилось в полтора раза.

Примечательно, что средний чек вырос на 3%. При этом траты в кафе и ресторанах увеличились на 36%. Чек в парках развлечений подрос на 27%. Кино прибавило 20%. Отели +19%. Услуги красоты +15%

Старший вице-президент ВТБ Ростислав Яныкин отметил, что увеличение трат связано с длинными выходными и традиционным повышением активности в сфере отдыха, развлечений и садоводства.

ИА “Орелград”