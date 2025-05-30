Директора МУПа оштрафовали за сточные воды на почве

Нарушение произошло рядом с орловской рекой Любовша.
Об этом сообщило областное Управление эконадзора и природопользования.
Ранее факт нарушения официально установил Департамент надзорной и контрольной деятельности Орловской области. Специалисты провели выездное обследование, проверяя информацию, которая появилась в соцсетях.
Проверка проходила в Верховском районе в селе Русский Брод рядом с рекой Любовша – в водоохранной зоне. Как оказалось, сточные воды попали на почву из люка, расположенного в районе канализационно-насосной станции.
В итоге Департамент надзорной и контрольной деятельности Орловской области официально предостерёг МУП «Жилводоканалсервис» о недопустимости нарушения требований. Директора предприятия привлекли к административной ответственности (в виде штрафа на неизвестную сумму).
На данный момент нарушения природоохранного законодательства устранены. Кроме того, на канализационно-насосной станции заменили соответствующее оборудование.
ИА “Орелград”