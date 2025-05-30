Директора МУПа оштрафовали за сточные воды на почве

30.5.2025 | 17:55 Закон и порядок, Новости

Нарушение произошло рядом с орловской рекой Любовша.

Фото: vk.com/econadzororel

Об этом сообщило областное Управление эконадзора и природопользования.

Ранее факт нарушения официально установил Департамент надзорной и контрольной деятельности Орловской области. Специалисты провели выездное обследование, проверяя информацию, которая появилась в соцсетях.

Проверка проходила в Верховском районе в селе Русский Брод рядом с рекой Любовша – в водоохранной зоне. Как оказалось, сточные воды попали на почву из люка, расположенного в районе канализационно-насосной станции.

В итоге Департамент надзорной и контрольной деятельности Орловской области официально предостерёг МУП «Жилводоканалсервис» о недопустимости нарушения требований. Директора предприятия привлекли к административной ответственности (в виде штрафа на неизвестную сумму).

На данный момент нарушения природоохранного законодательства устранены. Кроме того, на канализационно-насосной станции заменили соответствующее оборудование.

ИА “Орелград”


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