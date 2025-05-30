Экстремистский контент заблокировали в Орловской области

Противоправные сайты выявили сотрудники правоохранительных органов.

В Орловской области за четыре месяца 2025 года выявлено 17 интернет-ресурсов, разместивших противоправный контент экстремистского характера, публично демонстрирующий нацистскую символику и атрибутику националистических и неонацистских организаций. Решения об ограничении доступа данных ресурсов были поддержаны Управлением Роскомнадзора по Орловской области. Такие данные озвучило региональное Управление МВД России.

«В рамках противодействия идеологии терроризма и экстремизма сотрудниками ЦПЭ проведено 35 профилактических мероприятий с молодежной аудиторией, – сообщило также УМВД. – Ежедневно осуществляется мониторинг наиболее популярных новостных и информационно-аналитических ресурсов, электронных журналов и газет в части получения информации о потенциальных экстремистских угрозах в регионе».

Стоит отметить, что в регионе имеются и сайты с полезным контентом, а также проводятся соответствующие мероприятия. Например, Орловская областная библиотека им. И.А. Бунина проводит выставку «Терроризм без масок». Она стартовала еще в марте текущего года и проработает по 27 декабря. Особенность этой выставки заключается в том, что она пополняется все новыми материалами по мере их публикации в СМИ.

«Печатные издания, представленные на выставке, посвящены различным особенностям и проявлениям терроризма, – говорят в библиотеке. – Заинтересованный читатель найдет на страницах книг и газетно-журнальных изданий материалы, посвященные истории и роли терроризма в современном мире, правовые аспекты борьбы с террористической угрозой. Широкая дискуссия об эффективности современных форм и методов профилактики терроризма и экстремизма развернулась на страницах журналов: «Власть», «Стратегия России», «Российская Федерация сегодня», «Законность» и др.».

На выставке также представлены материалы электронных версий вестника Национального антитеррористического комитета, размещенные на его официальном сайте. Данные материалы ориентированы на противодействия терроризму и экстремизму в образовательной среде и интернете. Посетители также имеют возможность ознакомиться с опытом организации физической защиты образовательных организаций, с актуальными вопросами профилактики скулшутинга в условиях образовательных организаций, с такими явлениями, как русофобия и противоправный контент. Выставка окажет и методическую помощь по вопросам организации профилактики деструктивных проявлений для педагогов и специалистов по работе с молодежью.

Возрастное ограничение: 12+

ИА «Орелград»