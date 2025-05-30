Орловским кооператорам выдадут дополнительные гранты

30.5.2025 | 10:00 Новости, Экономика

Субсидии будут распределены на конкурсной основе.

ИА “Орелград”, автор Светлана Числова

Департамент сельского хозяйства Орловской области объявил о проведении дополнительного отбора проектов по развитию материально-технической базы, победители которого получат гранты и областного бюджета. Заявки и документы в период с 3 по 27 июня 2025 года приниматься в государственной интегрированной информационной системе управления общественными финансами «Электронный бюджет». Имена победителей отбора департамент обещает огласить до 12 июля 2025 года.

Указанные гранты могут получить сельскохозяйственные потребительские кооперативы, в том числе начинающие, для финансового обеспечения их затрат, не возмещаемых в рамках иных направлений государственной поддержки. Целью предоставления грантов является развитие на сельских территориях и на территориях сельских агломераций Орловской области малого и среднего предпринимательства, а также обеспечение устройства на постоянную работу новых работников на селе.

Средства гранта могут направляться на приобретение, строительство, капитальный ремонт, реконструкцию или модернизацию производственных объектов, в том числе покупку и монтаж модульных производственных объектов, а также объектов по заготовке, хранению, подработке, переработке, сортировке, убою, первичной переработке, подготовке к реализации и реализации сельскохозяйственной продукции, пищевых лесных ресурсов и продуктов их переработки.

Средствами гранта также можно оплачивать приобретение и монтаж оборудования для рыбоводной инфраструктуры и товарной аквакультуры и рыбоводства. Перечень указанного оборудования отдельно утверждается департаментом. Кроме того, за счет средств гранта допускается погашение не более чем 20 процентов привлекаемого на реализацию проекта грантополучателя льготного инвестиционного кредита.

ИА «Орелград»


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