Убийцу на полгода вернули в колонию

Освободившийся из заключения мужчина «забыл» встать на учет в полиции.

Вступило в силу решение по уголовному делу, которое рассматривал Заводской районный суд города Орла. Перед ним предстал гражданин, который ранее был приговорен Железнодорожным районным судом города Орла к 9 годам лишения свободы за убийство. Срок сначала отбывал в исправительной колонии особого режима, затем был переведен в Ливенскую исправительную колонию строгого режима и освобожден по отбытии срока наказания.

Перед освобождением решением Ливенского районного суда в отношении него был установлен административный надзор сроком на 10 лет. Мужчину обязали дважды в месяц являться в органы внутренних дел по месту жительства, пребывания или фактического нахождения для регистрации. Кроме того, ему запретили в ночное время покидать свой дом, а также запретили посещать бары, кафе и рестораны, где реализуется алкогольная продукция. Еще один запрет касался выезда за пределы территории Орловской области без согласия органов внутренних дел.

В сентябре 2023 года заключенный вышел из колонии, но так и не явился в полицию, чтобы встать на учет. Хотя был обязан сделать это в течение трех дней после прибытия к избранному им же самим месту пребывания. В итоге его объявили в розыск, в конце прошлого года нашли, задержали и завели на него уголовное дело за умышленное уклонение от административного надзора.

Допрошенный в судебном заседании подсудимый свою вину в предъявленном обвинении признал, при этом дал суду противоречивые показания. Так, сначала он пояснил, что из-за конфликта со своей матерью не мог определиться с местом проживания и выбрал для проживания социальный центр, который и был указан в предписании и справке о его освобождении. Затем он завил, что хотел уехать к сослуживцам. Согласно третьей версии, он приехал к себе домой, и мать его приняла.

То есть стал проживать по адресу, не совпадающему с адресом в предписании. А на учет в отдел полиции он не встал, так как «не был уверен, что будет долго проживать по данному адресу». Потом он добавил, что хотел трудоустроиться, снять жилье и уже после этого встать на учет по месту проживания. Кстати, в октябре 2024 года именно дома его и задержали сотрудники полиции, привезли его в отдел и поставили на учет.

Но от уголовного дела мужчину это не спасло. Суд признал его виновным в совершении преступления, предусмотренного частью 1 ст. 314.1 Уголовного кодекса РФ, и назначил ему наказание в виде лишения свободы на срок 6 месяцев с отбыванием все в той же исправительной колонии строгого режима.

ИА «Орелград»