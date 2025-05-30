Фура столкнулась с «Газелью» и налетела на газопровод

30.5.2025 | 11:20 Новости, Происшествия

ДТП случилось на трассе «Орёл — Тамбов».

Фото: ГАИ Орловской области

Как сообщает ГАИ Орловской области, авария произошла на 94-м километре дороги. Всё случилось накануне в 7 часов 25 минут.

36-летний водитель ехал на грузовике DAF XF с прицепом со стороны Орла в сторону Ливен. В какой-то момент он нарушил правила и выехал на встречную полосу в запрещённом месте.

После этого он столкнулся с грузовой «Газелью», которая ехала навстречу. Ей управлял 26-летний водитель.

Затем фура съехала в кювет, налетела на забор жилого дома, а потом на надземный газопровод. В итоге водитель DAF получил телесные повреждения. «Скорая помощь» доставила его в Орловскую областную клиническую больницу. Мужчину госпитализировали.

Всего за сутки на территории Орловской области зарегистрировано 14 ДТП.

ИА «Орелград»


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