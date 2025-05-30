На Орловщине новым категориям участников СВО возместят расходы на газификацию

Такое решение принял облсовет.

Речь идёт о газификации домовладений, принадлежащих отдельным гражданам. Список таких льготников расширили решением облсовета, принятым на сегодняшней сессии. Пока проект закона одобрен в первом чтении.

Сейчас данная мера соцподдержки предоставляется в размере фактически понесённых затрат (но до 100 тысяч рублей на одно домовладение).

В список решено добавить граждан из следующих категорий (а также членов их семей):

мобилизированных в нацгвардию на должности, предусматривающие присвоение специальных званий полиции,

участвующих в СВО (на территориях новых регионов, в Украине, на приграничных территориях России, прилегающих к зоне проведения СВО) — в войсках национальной гвардии, а также ряде других органов (Службе внешней разведки, Федеральной службе безопасности, военной прокуратуре, Следственном комитете и так далее),

лиц, которые привлекались этими органами при выполнении служебных обязанностей и аналогичных функций — из числа сотрудников федеральных органов исполнительной власти, служащих федеральных государственных органов (правоохранительных органов) и других граждан.

ИА «Орелград»