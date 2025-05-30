Закон о выборах мэра взволновал орловский облсовет

Многие депутаты остались им недовольны.

Однако в итоге его всё равно приняли — сразу в двух чтениях, в окончательной редакции.

Голосование состоялось на сегодняшней сессии. Законопроект под названием «Об отдельных правоотношениях, связанных с избранием Мэра города Орла» определяет основные бюрократические моменты по соответствующей процедуре.

Мнения заметно разделились. Так, многие депутаты остались недовольны тем, что к кандидатам в мэры не выдвигается требований даже по наличию высшего образования. Это отметил и спикер Леонид Музалевский.

«Ну это ненормально, когда мы вообще никаких требований к кандидату на должность мэра не предъявляем. Высшее образование должно быть? На мой взгляд, да. Стаж работы административной — хотя бы 3-5 лет должен быть? Должен быть», – заявил он.

Однако главное в законе то, что кандидатов в мэры сначала должна утвердить специальная комиссия, а потом — губернатор Орловской области. После этого он же вносит кандидатуры на обсуждение в горсовет. Столь значительная роль губернатора в этом процессе тоже вызвала критику ряда депутатов.

Законопроект прокомментировал и зампред облсовета, глава комитета комитета по взаимодействию со СМИ, информационным технологиям и трудовым отношениям Владислав Числов. «У меня тут возник вопрос — по поводу работы комиссии, которая рассматривает кандидатуры. У неё какой будет вид работы — открытый или закрытый? До этого были выборы и там было очень сложно попасть на работу комиссии, посмотреть, как она работает», – указал он.

Региональный закон был разработан в развитии федерального — под названием «Об общих принципах организации местного самоуправления в единой системе публичной власти». В облсовете им занималась специальная комиссия, которая трудилась около двух месяцев и проводила встречи шесть раз. Если бы региональный парламент отверг законопроект, то под угрозой оказалось бы проведение выборов мэра.

В итоге закон всё же приняли в двух чтениях и окончательной редакции. «За» проголосовало абсолютное большинство (32 депутата).

Закон начнёт действовать с 17 июня.

ИА «Орелград»