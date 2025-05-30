Конкурс «ФотоТроица» проведут в Орловской области

К участию приглашаются как начинающие фотографы, так и опытные профессионалы.

Орловский областной центр народного творчества объявил о старте областного фотоконкурса «ФотоТроица – 2025», который пройдет в период со 2 по 22 июня 2025 года. К участию приглашаются как начинающие фотографы, так и опытные профессионалы, фотостудии и образовательные учреждения города Орла и Орловской области. «Предметом конкурса являются запоминающиеся, оригинальные и эмоциональные фотографии, запечатлевшие подготовку и проведение Международного фольклорного фестиваля «Троицкие хороводы в Орловском Полесье», запланированного на 8 июня 2025 года», – пояснили в Центре.

Конкурс проводится под патронажем департамента культуры Орловской области. Его основные цели и задачи: популяризация искусства фотографии и развитие фотолюбительства, отражение наиболее ярких и выразительных моментов международного праздника, создание условий для развития и реализации творческих способностей и эстетического вкуса участников, повышение художественного и технического уровня фотолюбителей, а также совершенствование навыков в репортажной фотосъемке.

Областной фотоконкурс «ФотоТроица – 2025» проводится с 2 июня по 22 июня в группе ВКонтакте «Орловский взгляд», «Орловский областной центр народного творчества». На конкурс принимаются яркие, интересные и выразительные фотографии, рассказывающие о подготовке и проведении XXV международного праздника «Троицкие хороводы в Орловском Полесье» Работы принимаются по следующим номинациям: «Лучшая серия фотографий», «Репортажный портрет», «Народные традиции и ремесла», «Наше подворье», «Веселая картинка». В последнем случае речь идет о юмористических фотоснимках, интересных ракурсах и комичных моментах.

Организаторы подчеркивают, что фотографии должны быть выполнены на хорошем художественном уровне и обладать достойным качеством технического исполнения. К участию не допустят работы, противоречащие законодательству Российской Федерации. Принимаются исключительно авторские фотографии, сделанные лично участником на фотоаппарат или смартфон. Фотографии, заимствованные из интернета или с прошлогодних мероприятий «Троицкие хороводы в Орловском Полесье» рассматриваться не будут.

Возрастное ограничение: 12+

ИА «Орелград»