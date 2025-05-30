На Орловщине в 2 раза снизился выпуск электрооборудования

30.5.2025 | 7:13 Важное, Новости, Экономика

Однако регион нарастил производство химических веществ.

Фото: orel-region.ru

Аналитики Орелстата проследили динамику промышленного производства в Орловской области по итогам апреля 2025 года. Сообщается, что многие отрасли обрабатывающего сектора показал значительный рост относительно аналогичного месяца прошлого года. Так, производство готовых металлических изделий, кроме машин и оборудования, выросло на 52,1 процента, текстильных изделий – на 37,6 процента, химических веществ и химических продуктов – на 29,4 процента, мебели – на 28,8 процента, прочих готовых изделий – на 24,7 процента, бумаги и бумажных изделий – на 23,4 процента, ремонт и монтаж машин и оборудования – на 21,1 процента.

«Значительное падение зафиксировано в производстве: электрического оборудования – минус 54,6 процента, напитков – минус 14,5 процента, прочей неметаллической минеральной продукции – минус 13,9 процента и лекарственных средств и материалов, применяемых в медицинских целях – минус 11,3 процента», – перечислили в Орелстате.

Стоит также отметить, что по сравнению с апрелем 2024 года в Орловской области на 35,5 процента сократилась добыча полезных ископаемых, на 9,6 процента снизила свои показатели деятельность полиграфическая и копирование носителей информации, на 6 процентов сократилось производство одежды, на 15,8 процента меньше стали в регионе выпускать компьютеров, электронных и оптических изделий, на 1,5 процента о производство автотранспортных средств, прицепов и полуприцепов.

«Драйвером рост промышленности в регионе стал энергетический сектор – плюс 21 процент к апрелю 2024 года. Другие три сектора, включенные в расчет индекса, остались в отрицательной зоне: добывающий – минус 35,5 процента, сектор, связанный с водоснабжением и водоотведением, утилизацией отходов и ликвидацией загрязнений – минус 31,5 процента, обрабатывающий – минус 0,9 процента», – подытожили в Орелстате.

ИА «Орелград»


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