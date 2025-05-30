Молодежные избиркомы получили председателей

Завершилось формирование молодежных избирательных комиссий.

Избирательная комиссия Орловской области завершила процесс формирования сразу двух молодежных избиркомов и утвердила их состав. Так, первое решение касается Молодежной избирательной комиссии Орловской области. В ее состав включено 12 человек. Председателем назначен Руслан Багмут, 2006 года рождения, который был рекомендован в состав территориальной избирательной комиссией Северного района города Орла.

Заместителем председателя Молодежной избирательной комиссии Орловской области стала Вера Ванькина (2008 года рождения, рекомендована в состав территориальной избирательной комиссией Орловского района), секретарем – Юлия Ткачева (2004 года рождения, рекомендована в состав территориальной избирательной комиссией города Мценска). Председателю Молодежной избирательной комиссии Орловской области Руслану Багмуту облизбирком поручил провести организационное заседание нового состава комиссии не позднее 10 июня 2025 года.

Другим решением облизбирком утвердил состав Молодежной избирательной комиссии города Орла, который состоит из 10 человек. Ее возглавил Артем Чудаков (2003 года рождения, рекомендован в состав Орловским региональным отделением Всероссийской политической партии «Единая Россия»). Заместителем председателя назначена Дарья Седова (2003 года рождения, рекомендована в состав Орловской областной общественной организацией «Историко-юридический клуб»), секретарем – Александр Федосейкин (2006 года рождения, рекомендован в состав территориальной избирательной комиссией Заводского района города Орла). Городской комиссии также рекомендовано провести организационное заседание не позднее 10 июня.

Напомним, формирование молодежных избиркомов стартовало в апреле этого года. Правом выдвижения кандидатов обладал облизбирком, территориальные избиркомы, региональные отделения политических партий, органы местного самоуправления, образовательные и молодежные организации и общественные объединения. Срок полномочий новых составов совещательных и консультативных органов составит 2 года со дня первого заседания.

Молодежные избиркомы созданы для содействия Избирательной комиссии Орловской области в деятельности по повышению правовой культуры молодых и будущих избирателей, обучению организаторов выборов, организации выборов и референдумов на территории города Орла и Орловской области. Также они должны способствовать формированию осознанного интереса молодых и будущих избирателей к выборам и референдумам.

ИА «Орелград»