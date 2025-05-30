В Орловской области прошел Единый день профилактики детского травматизма

30.5.2025 | 17:18 Новости, Общество

Такой комплекс мероприятий впервые проводится на Московской железной дороге.

Фото: МЖД

Единый день профилактики был организован перед началом летних каникул. В нем приняли участие сотрудники железной дороги и представители правоохранительных органов, которые провели информационную работу с пассажирами. На вокзале в Орле прошла викторина для школьников. Активные участники получили памятные сувениры. На других железнодорожных станциях региона раздавали информационные памятки по безопасности.

На протяжении последних двух лет не зафиксировано ни одного случая травматизма с участием несовершеннолетних на железной дороге на территории Орловской области. В МЖД считают, что значимый результат достигнут в том числе благодаря систематической профилактической работе.

ИА “Орелград”


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