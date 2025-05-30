Фотохронику Великой Отечественной войны представили в Орле

В Орле заработала выставка фотодокументов военных корреспондентов «Так это было: 1941-1945».

Экспозиция развернута в читальном зале научной библиотеки Орловского государственного университета имени Тургенева в рамках проекта «Страницы Великой войны». Выставка под названием «Так это было: 1941-1945» объединила не просто фотоматериалы, а, как говорят о них организаторы, остановленные навечно мгновения войны, которые рассказывают ныне живущим как это было и почему это не должно повториться.

«Идея сделать выставку фотографий войны родилась после просмотра фотокниги Асмуса Реммера и Петера Брункерта «В стороне от дорог». Авторы вместе прошли дорогами войны в России. Реммер не принимал участия в боевых действиях, он был фотограф. Остался жив и сохранил весь отснятый материал. В своей книге Реммер признается что, пройдя более 1000 километров в глубь российской империи, он не переставал думать о том, в каком же состоянии будет эта страна, когда они ее покинут», – сообщила директор научной библиотеки Ирина Василевская.

И в библиотеке решили показать, что фашисты и нацисты творили на советской земле, как они пытались уничтожить целый народ. И сделали это через фотографии советских военных фотокорреспондентов: Евгения Халдея, Дмитрия Бальтерманца, Бориса Ярославцева, Анатолия Архипова, Бориса Кудоярова и других. В частности, на выставке представлены военная фотолетопись Орловщины, блокадного Ленинграда и не только.

«Например, фоторабота «Горе» Дмитрия Бальтерманца, – рассказали в ОГУ. – Немецкий писатель, лауреат Нобелевской премии Генрих Белль, назвал этот снимок символом трагедии войны. Неподалеку от Керчи, в поселке Багерово осенью 1941 года немцы согнали около семи тысяч жителей: партизан, коммунистов, евреев. Сгоняли целыми семьями – женщин, стариков, детей. Вывели всех к противотанковому рву и расстреляли. Под страхом смертной казни запретили хоронить расстрелянных. Наступила зима, трупы замело, потом оттаяло, потом опять замело… И только освободив Керчь, родственники расстрелянных кинулись искать своих, чтобы похоронить…».

Возрастное ограничение: 12+

ИА «Орелград»