Муниципальное предприятие поймали на информационных нарушениях

30.5.2025 | 15:40 Закон и порядок, Новости

Дело дошло до штрафа.

Фото: ИА «Орелград»

Нарушение выявила прокуратура Глазуновского района.

Ведомство установило, что местное муниципальное казённое предприятие «Эконом-Сервис» не разместило в ГИС ЖКХ обязательную информацию — в установленные сроки. Сначала в адрес директора предприятия внесли представление об устранении нарушений.

Однако должностное лицо не приняло достаточных мер. После этого прокуратура возбудила административное дело. Суд рассмотрел его и принял решение — оштрафовать директора.

«В настоящее время нарушения устранены», – добавили в прокуратуре.

ИА «Орелград»


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