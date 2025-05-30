Муниципальное предприятие поймали на информационных нарушениях

Дело дошло до штрафа.
Нарушение выявила прокуратура Глазуновского района.
Ведомство установило, что местное муниципальное казённое предприятие «Эконом-Сервис» не разместило в ГИС ЖКХ обязательную информацию — в установленные сроки. Сначала в адрес директора предприятия внесли представление об устранении нарушений.
Однако должностное лицо не приняло достаточных мер. После этого прокуратура возбудила административное дело. Суд рассмотрел его и принял решение — оштрафовать директора.
«В настоящее время нарушения устранены», – добавили в прокуратуре.
ИА «Орелград»