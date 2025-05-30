В орловской глубинке нашли ненормативные дороги

30.5.2025 | 16:12 ЖКХ, Новости

Об этом сообщает прокуратура Орловской области.

Фото: ИА “Орелград”, автор Светлана Числова

Соответствующую проверку провели в Троснянском районе.

Ведомство установило, что отдельные участки автомобильных дорог местного значения не соответствуют нормам. Известно, что они находятся в посёлке Краснопавловский и селе Ломовец. При этом органы местного самоуправления не принимают должных мер к их содержанию.

Прокуратура направила в суд соответствующие заявления — в адрес администрации Троснянского района. Дело рассматривалось в Кромском районном суде. В итоге требования сочли законными.

«Исполнение судебных актов находится на контроле прокуратуры», – уточнили в ведомстве.

ИА «Орелград»


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