Орловца оштрафовали за очень темную машину

Мужчина получил наказание за управление автомобилем с несоответствующей тонировкой стекол.

Как сообщает Урицкий районный суд, местный житель признан виновным по части 1 статьи 19.3 КоАП РФ (неповиновение законному распоряжению или требованию сотрудника полиции в связи с исполнением ими обязанностей по охране общественного порядка и обеспечению общественной безопасности, а равно воспрепятствование исполнению ими служебных обязанностей).

Дело в том, что в феврале 2025 года полиция проверила тонировку его автомобиля. Приборы показали, что светопропускание стекло в машине составляло всего 4 процента при минимально допустимых 70 процентах. Сотрудник полиции вынес законное, подчеркивают в суде, требование о прекращении противоправных действий, связанных с управлением транспортным средством с тонированными стеклами. Иными словами, водитель был обязан исполнить предписания и привести тонировку в порядок.

Однако последовавшая затем проверка показала, что мужчина проигнорировал требования полиции и ничего не исправил. Он по-прежнему ездил на машине с очень темными стеклами. Поэтому на него завели административное дело за неповиновения сотруднику полиции. Учитывая характер совершенного административного правонарушения, личность виновного и его имущественное положение, мужчина получил административное наказание в виде штрафа в размере 2500 рублей, отмечает пресс-служба Урицкого районного суда.

Месяцем ранее в Орловской области сотрудники Госавтоинспекции провели масштабное профилактическое мероприятие «Тонировка». Ее целью было выявление водителей, управляющих транспортными средствами, у которых светопропускание передних боковых и лобового стекла не соответствует требованиям технического регламента Таможенного союза о безопасности колесных транспортных средств. Тогда же пресс-служба регионального УМВД сообщила, что за первый квартал текущего года на территории области к административной ответственности за неправильную тонировку было привлечено 3520 водителей.

«Тонировка на передних боковых и лобовом стеклах может существенно ухудшить видимость на дороге как для водителя, так и для других участников дорожного движения, – следует из информации пресс-службы УМВД. – Это увеличивает риск дорожно-транспортных происшествий, особенно в условиях плохой видимости, таких как дождь или туман. Согласно действующим нормам, светопропускание лобового стекла и передних боковых стекол должно составлять не менее 70 процентов. Все остальные стекла могут быть затемнены по усмотрению владельца автомобиля, однако важно помнить, что превышение установленных норм может привести к серьезным последствиям».

ИА “Орелград”