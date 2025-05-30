На Орловщине открылся новый Центр общения старшего поколения

Он будет функционировать в Болхове.

Это уже четвёртый такой центр на территории Орловской области. Ранее они появились в Глазуновке, Ливнах и Дмитровске.

Всероссийский проект по открытии центров реализует Социальный фонд России — с 2022-го года. Однако с текущего года инициатива воплощается в жизнь в рамках проекта партии «Единая Россия» «Старшее поколение» (который является частью национального проекта «Семья»).

На данный ммоент в 80 регионах страны открыто около 600 центров.

Здесь люди пожилого возраста могут вместе провести свободное время. Они посещают лекции, участвуют в культурных и спортивных мероприятиях. Также площадки центра используются для объединения волонтёров и помощи СВО.

ИА «Орелград»