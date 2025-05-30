Россияне поддерживают использование цифровых помощников для защиты детей

Большинство убеждено в их необходимости для блокировки нежелательного контента.

Спецопрос* был проведен ВТБ в преддверии Международного дня защиты детей. 86% респондентов отметили необходимость использования цифровых помощников для защиты детей в интернете. 27% активно используют или готовы использовать существующие решения. 30% планируют использовать цифровые помощники периодически. 29% заинтересованы, но не знают подходящих решений. Только 14% считают достаточным родительский контроль – без цифровых помощников. (Примечательно, что в Санкт-Петербурге с Ленинградской областью и Дальневосточном федеральном округе наибольший процент противников – 22 и 24% соответственно).

Цифровым помощникам могут делегировать и образовательные функции. 79% респондентов готовы использовать ИИ-ассистентов как репетиторов и воспитателей. 21% предпочитает традиционный подход к образованию в офлайн формате.

Старший вице-президент ВТБ Максим Коновалихин подчеркивает растущую значимость цифровых помощников в решении различных задач пользователей, особенно в сфере анализа больших данных. Компания активно развивает это направление для повышения качества и персонализации услуг.

*Исследование проведено в мае 2025 года среди 1 500 респондентов в городах с населением более 100 000 человек.

ИА “Орелград”