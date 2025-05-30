На Орловщине участок трассы “Крым” расширили до четырех полос

Об этом сообщили в Росавтодоре.

Как пояснили в ведомстве, четырёхполосным стал отрезок 422-го по 437-й километры. Он находится в Кромском и Троснянском районах.

Встречные потоки траспорта разделили осевым барьерным ограждением. Также специалисты спрямили продольный профиль дороги. Это значительно улучшило видимость встречных автомобилей.

На участке обустроили новые водопропускные трубы, водоотводные лотки и кюветы. В границах водоохранных зон установили локальные водоочистные сооружения.

Кроме того, на участке появились новые автобусные остановки, тротуары, пешеходные переходы, светофоры, дорожные знаки и сигнальные столбики. На проезжую часть нанесена разметка.

“Весь отфрезерованный асфальтобетон… был использован в органоминеральной смеси при устройстве верхнего слоя основания новой дорожной одежды”, – отметили в ведомстве.

Работы выполнялись в рамках капитального ремонта трассы.

ИА “Орелград”