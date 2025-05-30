На Орловщине участок трассы “Крым” расширили до четырех полос

Об этом сообщили в Росавтодоре.
Как пояснили в ведомстве, четырёхполосным стал отрезок 422-го по 437-й километры. Он находится в Кромском и Троснянском районах.
Встречные потоки траспорта разделили осевым барьерным ограждением. Также специалисты спрямили продольный профиль дороги. Это значительно улучшило видимость встречных автомобилей.
На участке обустроили новые водопропускные трубы, водоотводные лотки и кюветы. В границах водоохранных зон установили локальные водоочистные сооружения.
Кроме того, на участке появились новые автобусные остановки, тротуары, пешеходные переходы, светофоры, дорожные знаки и сигнальные столбики. На проезжую часть нанесена разметка.
“Весь отфрезерованный асфальтобетон… был использован в органоминеральной смеси при устройстве верхнего слоя основания новой дорожной одежды”, – отметили в ведомстве.
Работы выполнялись в рамках капитального ремонта трассы.
ИА “Орелград”