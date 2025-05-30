Орловская «Спецавтобаза» занялась арбузами

На ярмарке выходного дня можно купить желтый «Фейерверк» или красный «Сахарный Скорик».

Торговля продукцией муниципального тепличного хозяйства развернется на Комсомольской площади 31 мая. Желающие могут приобрести привычную овощную рассаду: огурцы, томаты, перцы, капусту, кабачок и баклажан. Также реализуются пряные травы и цветы. Новинки на прилавке – рассада арбузов «Каристан», «Астраханский», «Сахарный Скорик», «Страйк», а также два желтых – «Фейерверк» и «Нью Орчид», рассказали в соцсетях МБУ «Спецавтобаза». Ярмарка работает с 7 до 13 часов. Также рассаду можно купить непосредственно в тепличном хозяйстве.

ИА “Орелград”