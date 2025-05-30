«Орёл-Агро-Продукт» неправильно применял «Кристалл»

Об этом сообщили в Управлении Россельхознадзора по Орловской и Курской областям.

Нарушение регламента применения пестицидов и агрохимикатов выявили в текущем месяце. Однако само оно произошло ещё в июле минувшего года.

Ведомство, анализируя данные системы «Сатурн», которая следит за использованием таких веществ, установило, что в те дни ООО обрабатывало посевы ярового рапса.

Для этого использовалось средство защиты растений «Кристалл». Оказалось, что компания превысила допустимую дозировку вещества.

В итоге ООО «Орёл-Агро-Продукт» объявили предостережение о недопустимости нарушения требований.

ИА «Орелград»