«Орёл-Агро-Продукт» неправильно применял «Кристалл»

Об этом сообщили в Управлении Россельхознадзора по Орловской и Курской областям.
Нарушение регламента применения пестицидов и агрохимикатов выявили в текущем месяце. Однако само оно произошло ещё в июле минувшего года.
Ведомство, анализируя данные системы «Сатурн», которая следит за использованием таких веществ, установило, что в те дни ООО обрабатывало посевы ярового рапса.
Для этого использовалось средство защиты растений «Кристалл». Оказалось, что компания превысила допустимую дозировку вещества.
В итоге ООО «Орёл-Агро-Продукт» объявили предостережение о недопустимости нарушения требований.
ИА «Орелград»