«Орёл-Агро-Продукт» неправильно применял «Кристалл»

30.5.2025 | 17:00 Закон и порядок, Новости

Об этом сообщили в Управлении Россельхознадзора по Орловской и Курской областям.

Фото: ИА “Орелград” / Светлана Числова

Нарушение регламента применения пестицидов и агрохимикатов выявили в текущем месяце. Однако само оно произошло ещё в июле минувшего года.

Ведомство, анализируя данные системы «Сатурн», которая следит за использованием таких веществ, установило, что в те дни ООО обрабатывало посевы ярового рапса.

Для этого использовалось средство защиты растений «Кристалл». Оказалось, что компания превысила допустимую дозировку вещества.

В итоге ООО «Орёл-Агро-Продукт» объявили предостережение о недопустимости нарушения требований.

ИА «Орелград»


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