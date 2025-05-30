Эксперты проанализировали направления отдыха семей с детьми

Больше всего интересны столицы России, административная и культурная.

Данными поделились аналитики сервиса путешествий Туту и ВТБ. Семьи активнее, чем в 2024 году, планируют поездки. Доля бронирований на июнь-август составляет 24% против 13% в прошлом году. В летние месяцы у семей с детьми популярны направления внутреннего туризма: Санкт-Петербург – 20%, Москва – 12%, Сочи – 11%, Адлер – 4%, Казань и Калининград – по 3%, Геленджик, Сириус, Ейск, Владивосток – по 2%. Среди стран зарубежья самым массовым потоком на каникулах могут похвастаться Абхазия (37%) и Беларусь (28%). Италия – 7%, Турция – 6%, Грузия – 4%.

При бронировании отелей родители обращают внимание не на звезды. Приоритетными факторами при выборе размещения становятся: запрет курения (34%), семейные номера (29%), наличие стиральных и сушильных машин (26%), близость кафе (23%), детская площадка (18%), звукоизоляция (8%) а также наличие игровой комнаты (7%). Некоторые сервисы уже добавляют к вариантам размещений пометку «удобно с детьми», чтобы родителям было проще найти подходящее жилье, рассказал директор по развитию отельного рынка в сервисе путешествий Туту Юрий Вьюшин. Примечательно, что чуть более половины бронирований в России и 42% за рубежом приходятся на размещения в отелях вовсе без звезд.

Средняя стоимость ночи для семьи из трех человек составит 7 тысяч рублей. Наибольшее снижение цен наблюдается в Мордовии (-55%), Камчатском крае (-48%), Тюменской и Кировской областях (-36%), Смоленской области (-31%).

Дети не только путешествуют с родителями, но и активно пользуются своими банковскими картами. Популярные категории трат: супермаркеты, фастфуд, маркетплейсы, кафе и рестораны. Руководитель департамента транзакционного розничного бизнеса, старший вице-президент ВТБ Ростислав Яныкин отметил, что летний период – это не только время отпуска, но и возможность для детей и родителей развивать финансовую грамотность через использование банковских сервисов.

ИА “Орелград”