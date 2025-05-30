В Орле у гимназии №19 снесли корт

На его месте планируется новый спортивный объект.

Старый корт был установлен в 2003 году, со временем пришел в негодность. Администрация муниципалитета согласовала списание. В демонтаже и вывозе мусора помог депутат Орловского горсовета Владислав Гефель.

Директор гимназии №19 Александр Быковский надеется на создание на освободившейся территории нового спортивного объекта. Возможности обсуждаются с горсоветом и областными властями.

Владислав Гефель подчеркнул, что в районе достаточно плотная застройка, много детей и взрослых, которые хотят заниматься спортом на свежем воздухе.

«Наличие стадиона или развитой спортивной площадки на этой территории станет отличным решением», – отметил депутат.

Напомним, в начале года правительство Орловской области в новой редакции утвердило государственную программу «Развитие физической культуры и спорта». Ожидается, что произойдет увеличение числа перспективных спортсменов. Также все больше жителей региона будет систематически заниматься физкультурой. Предполагается, что к 2030 году доля таковых составит 70 процентов от общего числа орловцев.

ИА “Орелград”