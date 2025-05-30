В Орловской области подешевели косметика и смартфоны

Эксперты оценили динамику цен на потребительском рынке.

В Орловской области в апреле цены выросли на 0,21 процента, при этом годовая инфляция снизилась и составила 10,46 процента, что выше, чем в целом по стране (10,23 процента). Такие данные приводит Отделение по Орловской области Главного управления Центрального банка Российской Федерации по Центральному федеральному округу. Значительнее всего в апреле подорожали услуги, которые опередили общую инфляцию. Однако продовольственные товары, если брать динамику за год, в целом выросли больше, чем все товары и услуги вместе.

А вот стоимость непродовольственных товаров за месяц снизились, что эксперты объясняют, прежде всего, укреплением рубля, а также постепенным снижением спроса на отдельные товары длительного пользования. По этой причине в регионе подешевели косметика, моющие средства, смартфоны и компьютеры. Причем в случае с электроникой на динамику цен повлиял еще один важный факто – снижение спроса из-за охлаждения кредитования. В условиях высоких процентных ставок обслуживать кредиты стало дорого, поэтому гаджеты стали покупать реже.

«Что касается услуг, то тут заметнее всего выросли цены на билеты в музеи и выставочные комплексы. Организации культурной сферы, как правило, нечасто пересматривают цены на свои услуги. Предыдущий пересмотр стоимости билетов в музеи и на выставки в Орловской области был в январе 2022 года. С тех пор затраты на содержание помещений и оплату труда у учреждений культуры выросли», – пояснили в орловском отделении Центробанка.

С исключением сезонности цены в апреле выросли меньше, чем в марте. Однако годовая инфляция все еще заметно выше целевого уровня. Банк России заявил, что продолжит политику по снижению инфляции. Это означает, что процентные ставки будут оставаться высокими так долго, как того требует возвращение инфляции до уровня 4 процента, запланированного на 2026 год. В ведомстве напомнили, что Банк России сохраняет высокую ключевую ставку, чтобы снизить инфляцию и защитить доходы и сбережения граждан. Сейчас она составляет 21 процент, и эксперты называют это сигналом экономике: сейчас хорошее время, чтобы делать сбережения, а покупки в кредит пока отложить на попозже.

«В результате немного охлаждается кредитование, инвестиции и потребительский спрос. Но это не означает, что они уходят в минус. Просто какое-то время растут медленнее. В результате экономика возвращается к сбалансированным темпам роста, а инфляция – к 4 процентам. Уже все более очевидно, что высокая ставка работает как надо. Она повлияла и на кредит, и на спрос, и даже на курс. С учетом проводимой денежно-кредитной политики годовая инфляция вернется к 4 процентам в 2026 году и будет находиться вблизи 4 процентов в дальнейшем», – комментирует управляющий Отделением Банка России по Орловской области Роман Никольский.

ИА “Орелград”