На Орловщине пьяного водителя лишили автомобиля и прав

Также мужчина должен отбыть срок на принудительных работах.

Вступило в силу решение по уголовному делу, возбужденному в отношении жителя Орловской области по части 2 статьи 264.1 Уголовного кодекса РФ. Дело рассматривал Железнодорожный районный суд города Орла. Подсудимый оказался своего рода рецидивистом. В 2020 году его уже судили за повторное пьяное вождение в Малоархангельске. В тот раз орловец получил наказание в виде 8 месяцев лишения свободы с лишением права заниматься деятельностью, связанной с управлением транспортным средством, на 3 года.

В рамках нового дела он обвинялся в том, что, имея неснятую и непогашенную судимость по приговору Малоархангельского районного суда, в ноябре 2024 года вновь сел за руль автомобиля, находясь в состоянии алкогольного опьянения. Из материалов дела следует, что мужчина двигался поздним вечером по улицам областного центра. Его автомобиль был остановлен для проверки около 23 часов вечера на территории Железнодорожного района города Орла. Сотрудники отдельного СБ ДПС Госавтоинспекции УМВД России по Орловской области отстранили водителя от управления автомобилем, усмотрев у него внешние признаки опьянения.

Затем, в присутствии двух понятых, ему предложили пройти освидетельствование на состояние алкогольного опьянения на месте, на что он ответил отказом. После этого полицейские предложили водителю пройти освидетельствование на состояние опьянения в медицинском учреждении, но он также отказался выполнить законное требование инспектора. В подобном случае, в соответствии с законом, отказ от прохождения медицинского освидетельствования на состояние опьянения приравнивается к нахождению в состоянии опьянения.

Подсудимый в судебном заседании вину в совершении инкриминируемого ему преступления признал в полном объеме, но отказался от дачи показаний, воспользовавшись положениями статьи 51 Конституции РФ. Поэтому были оглашены его показания, которые он дал на стадии расследования. С его слов, в тот день машину он одолжил у своей сестры, чтобы съездить по личным делам в город Орел. На его просьбу сестра согласилась, и передала ему ключи и документы от автомобиля.

При этом он не говорил сестре, что не имеет водительского удостоверения на право управления транспортными средствами, так как и раньше он никогда ей не рассказывал о своей судимости.

Кстати, автомобиль суд постановил конфисковать путем принудительного безвозмездного изъятия и обращения в собственность государства. Пьяному водителю сначала назначили наказание в виде лишения свободы на 10 месяцев, но затем заменили его принудительными работами на те же 10 месяцев с удержанием 5 процентов из заработной платы в доход государства. Кроме того, его на 4 года лишили права заниматься деятельностью, связанной с управлением транспортными средствами.

ИА «Орелград»