На пост мэра Орла не возьмут больных и судимых

Стали известны условия выборов градоначальника.

Как уже рассказывал «Орелград», депутаты Орловского облсовета приняли закон «Об отдельных правоотношениях, связанных с избранием Мэра города Орла». Он был утвержден сразу в двух чтениях и вступит в силу с 19 июня 2025 года. Согласно закону, мэр избирается Орловским городским Советом народных депутатов из числа кандидатов, представленных губернатором. Мэр города Орла возглавляет местную администрацию. Потенциально стать мэром может любой гражданин, не имеющий ограничений пассивного избирательного права.

Предлагать губернатору кандидатов, но не более одного, вправе политические партии, допущенные к распределению мандатов на всех уровнях, Ассоциация «Совет муниципальных образований Орловской области», Общественная палата Орловской области и Всероссийская ассоциация развития местного самоуправления. Каждый кандидат должен представить пакет документов, в том числе заключение медицинского учреждения о наличии или отсутствии заболевания, препятствующего поступлению на государственную гражданскую службу. Также необходимо представить справку о наличии или отсутствии судимости или факта уголовного преследования либо о прекращении уголовного преследования по реабилитирующим основаниям.

Интересно, что кандидаты обязаны предоставить губернатору сведения о своих доходах, расходах, об имуществе и обязательствах имущественного характера, а также о доходах, расходах, об имуществе и обязательствах имущественного характера своей супруги (супруга) и несовершеннолетних детей в соответствии с Федеральным законом «О противодействии коррупции». Отчитаться надо будет и о счетах, наличных денежных средствах и ценностях в иностранных банках.

Помимо документов кандидат обязан представить собственноручно разработанную программу социально-экономического развития города Орла. В печатном исполнении она насчитывать не более 40 листов и обязательно должна содержать: оценку текущего социально-экономического состояния города, описание основных проблем и комплекс предлагаемых мер, направленных на улучшение ситуации.

Чтобы стать мэром, надо пройти несколько этапов. На первом специально созданная комиссия оценивает документы организаций, выдвинувших кандидатов. Она может отказать в допуске, и если ко второму этапу будет допущено менее двух кандидатов, отбор признается несостоявшимся и объявляется новый отбор. Второй этап состоит из тестирования и индивидуального собеседования в соответствии с вопросами, утвержденными на первом заседании комиссии. Тестирование должно показать, знает ли кандидат основы Конституции РФ, федеральных законов, указов президента, постановлений правительства страны, законов Орловской области и др.

Результаты тестирования оцениваются по пятибалльной системе. Если кандидатов много, то в следующий этап пройдут только два из них, набравшие наибольшее количество баллов. На этом официальные этапы заканчиваются. Однако третьим этапом можно назвать рассмотрение губернатором кандидатур на основании заключения и оценок комиссии и представление их в Орловский горсовет. А четвертым этапом можно считать сами «выборы», то есть голосование в городском парламенте. Кстати, депутаты имеют право проголосовать против всех кандидатов.

ИА “Орелград”