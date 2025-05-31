Орловца осудили за кражу сумки с брендом «Армия России»

Под суд попал житель Болховского района.

Вступило в силу решение по уголовному делу, которое рассмотрел Болховский районный суд Орловской области. Фигурантом стал 30-летний безработный уроженец Урицкого района, который сейчас проживает в городе Болхове. Ранее он уже был судим. В рамках нового уголовного дела его обвинили в совершении преступления, предусмотренного частью 3 статьи 158 Уголовного кодекса РФ (умышленное тяжкое преступление против собственности). Речь идет о краже чужого имущества, которую подсудимый совершил в сентябре 2024 года.

Как установил суд, в тот день буквально в разгар рабочего дня преступник вломился в чужую квартиру. Он взломал входную дверь. Из квартиры вор похитил то, что попалось ему под руку, а именно: спортивную дорожную сумку с надписью «Армия России», портмоне, кроссовки стоимостью 3034 рубля, брюки спортивные стоимостью 1934 рубля, а также набор носков, спортивный костюм и мобильный телефон. Стоимость всего похищенного имущества составила 9279 рублей.

Подсудимый в судебном заседании в предъявленном обвинении виновным себя признал. Суду он рассказал, что спланировал кражу заранее. Накануне преступник случайно встретился возле магазина со своим старым знакомым. Тот пригласил его к себе в гости, поступив, как показало время, неосмотрительно. Мужчины совместно распивали спиртное. Кроме того, хозяин квартиры похвастал перед гостем своими обновками, которые приобрел на маркетплейс.

На следующий день преступник начал обзванивать своих знакомых, чтобы попросить у них деньги в долг. Денег никто ему не одолжил, но из разговоров подсудимый узнал, что его вчерашний приятель отправился в деревню к родственникам, и его не будет дома целый день. Недолго думая, подсудимый отправился по знакомому адресу, выбил дверь и обворовал своего вчерашнего собутыльника.

Суд признал его виновным в совершении преступления, предусмотренного частью 3 статьи 158 Уголовного кодекса РФ, и назначил ему наказание в виде лишения свободы на срок восемь месяцев с отбыванием в исправительной колонии строгого режима. До суда он находился под подпиской о невыезде и надлежащем поведении, но после оглашения приговора был незамедлительно взят под стражу прямо в зале суда.

ИА “Орелград”