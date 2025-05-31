Орловчанка узаконила дом и землю 18 лет спустя

Суд удовлетворил ее требования о признании права собственности в силу приобретательной давности.

Любопытный иск рассмотрел Урицкий районный суд. Подала его местная жительница, просившая о признании права собственности на жилой дом и земельный участок в порядке приобретательной давности. Как пояснили в пресс-службе суда, из иска следовало, что женщина приобрела дом и земельный участок в далеком 2007 году, однако в то время она по какой-то причине не оформила надлежащим образом право собственности на недвижимость.

Сделать это она решила лишь 18 лет спустя, но в нынешних условиях ей пришлось добиваться своего в судебном порядке. В частности, ей пришлось доказывать, что с момента приобретения земли и дома, то есть с 2007 года, она добросовестно, открыто и непрерывно владела спорным имуществом.

«Частью 1 статьи 234 ГК РФ предусмотрено, что лицо – гражданин или юридическое лицо, – не являющееся собственником имущества, но добросовестно, открыто и непрерывно владеющее как своим собственным недвижимым имуществом, если иные срок и условия приобретения не предусмотрены настоящей статьей, в течение пятнадцати лет либо иным имуществом в течение пяти лет, приобретает право собственности на это имущество (приобретательная давность)», – пояснили по этому поводу в пресс-службе Урицкого районного суда.

Изучив представленные доказательства, выслушав свидетельские показания и проанализировав документы, подтверждающие владение и содержание дома и земельного участка, суд решил удовлетворить заявленные исковые требования в полном объеме, но решение суда пока еще не вступило в законную силу. Тем временем Новодеревеньковский районный суд утвердил мировое соглашение по другому земельному спору.

«Жительница другого района, обратилась в суд с иском о признании постановления администрации района недействительным, просила исключить из Единого государственного реестра недвижимости сведения о земельном участке, – следует из сообщения пресс-службы этого суда. – В исковом заявлении она указала, что является собственником земельных долей».

В 2024 году она обратилась к кадастровому инженеру за выделом своих двух долей из общей земли, но получила отказ – оказалось, что на две ее доли накладывался земельный участок ответчика, который был выделен ему администрацией района. При рассмотрении дела суд предложи сторонам проведение примирительной процедуры. Они согласились, провели переговоры и пришли к мирному соглашению, которые затем утвердил суд.

«Были достигнуты следующие условия: сведения о спорном земельном участке ответчика исключаются из Единого государственного реестра недвижимости, а администрация района формирует земельный участок ответчику в ином земельном массиве. Кроме того, был решен вопрос о распределение между сторонами процессуальных издержек. Таким образом, суд удовлетворил ходатайства сторон о заключении между сторонами мирового соглашения. При утверждении мирового соглашения, суд указал, что мировое соглашение заключено сторонами добровольно, без физического и психического принуждения с чьей-либо стороны, условия данного мирового соглашения не противоречат закону и не нарушают прав и охраняемых интересов других лиц», – подытожила пресс-служба Новодеревеньковского районного суда.

ИА «Орелград»