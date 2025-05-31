Орловец отказался сдать биологический объект на анализ

Действия мужчины пришлось оценивать в судебном порядке.

Любопытное разбирательство провел Мценский районный суд. Оно касалось правил прохождения водителем медицинского освидетельствования на состояние опьянения. Процедура прописана в законодательстве, но, как выяснилось, ее понимание зависит от конкретных обстоятельств. Изначально дело слушалось в мировом суде, в который на рассмотрение поступили административные материалы за так называемое пьяное вождение. Амчанина привлекли к административной ответственности по части 1 статьи 12.26 Кодекса Российской Федерации об административных правонарушениях.

«Мировым судьей гражданин – водитель транспортного средства признан виновным в том, что тот не выполнил законное требование уполномоченного должностного лица о прохождении медицинского освидетельствования на состояние опьянения, если такие действия не содержат уголовно наказуемого деяния, – пояснили в пресс-службе районного суда. – Мировым судьей виновному назначен административный штраф – 45 000 рублей и лишение права управления транспортными средствами сроком на 1 год 6 месяцев».

Решение оказалось почти «стандартным», разве что чаще суда наказывают пьяных водителей штрафами в размере 30 000 рублей. Но в данном случае правонарушитель не согласился не столько с наказанием, сколько с тем, что его вообще наказали. Он подал жалобу в районный суд и просил отменить постановление мирового судьи. В жалобе амчанин написал, что он не отказывался от прохождения медицинского освидетельствования на состояние алкогольного опьянения, но мировой суд якобы этого не проверил.

«Судьи, рассматривая дело и жалобу водителя, установили, что при наличии выявленных признаков опьянения водителя в акте медосвидетельствования врачом учреждения здравоохранения было указано о проведении медосвидетельствования на состояние опьянения с использованием технического средства измерения – анализатора концентрации паров этанола, – следует из информации пресс-службы суда. – По итогам измерения установлено наличие абсолютного этилового спирта в выдыхаемом водителем воздухе в концентрации 0,71 мг/л и 0,67 мг/л. В дальнейшем водителю предложено в соответствии с требованиями закона, сдать биологический объект для направления на химико-токсикологические исследования».

Вот здесь-то водитель, по мнению судов двух инстанций, находясь в помещении медучреждения, в силу личного волеизъявления уклонился от выполнения этого законного требования сотрудника полиции. «Фактически не предпринял действий, направленных на выполнение требований должностного лица медицинского учреждения, и от сдачи биологического объекта отказался. Медицинский работник данный отказ водителя зафиксировал, резюмируют в суде. Этого апелляционной инстанции хватило, чтобы оставить назначенное наказание в силе.

ИА «Орелград»