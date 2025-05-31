Орловец в кинотеатре пригрозил полицейскому ножом

Его действия были оценены как угроза представителю власти.

Житель Малоархангельска предстал перед районным судом и получил наказание в виде принудительных работ на срок один год в местах, определяемых учреждениями и органами уголовно-исполнительной системы, с удержанием из заработной платы 10 процентов в доход государства ежемесячно. Правда, приговор еще не вступил в законную силу и может быть обжалован в апелляционном порядке. В пресс-службе Малоархангельского районного суда рассказали, что осудили мужчину по части 1 статьи 318 Уголовного кодекса РФ (угроза применения насилия в отношении представителя власти в связи с исполнением им своих должностных обязанностей).

«При назначении наказания суд учел личность подсудимого, который ранее не судим, имеет постоянное место регистрации и жительства, по месту жительства характеризуется положительно», – добавили в пресс-службе. Удивительно, что при положительной характеристике осужденный совершил действия, квалифицированные как угроза насилия. Преступление он совершил в феврале 2025 года. В полицию поступил звонок с сообщением о том, в помещении киноконцертного зала «Победа» находится мужчина в состоянии алкогольного опьянения, который нарушает общественный порядок.

На место для выяснения обстоятельств прибыл сотрудник полиции. Он прошел в киноконцертный зал «Победа», где действительно находился нетрезвый гражданин. Последнего появление полицейского только разозлило. Он отказался нормально общаться с представителем власти, напротив, повел себя агрессивно. «Беседа» проходила в фойе учреждения, где нетрезвый гражданин «умышленно, с целью воспрепятствования законным действиям сотрудника полиции, высказал угрозу применения насилия в отношении него».

Полицейский воспринял угрозу как реальную, поскольку хулиган тут же на него напал: схватил двумя руками за форменную куртку в области груди и потянул ее вниз. Сотрудник полиции применил к нему физическую силу, чтобы задержать хулигана, но тот выхватил из своего кармана складной нож, который в материалах дела назван туристическим. Однако в приговоре отмечено, что хулиган привел нож в боевое положение нажатием кнопки и направил острие клинка в сторону полицейского, лишний раз подтвердив реальность своей угрозы.

Сотруднику полиции удалось выхватить из руки подсудимого нож. В этот момент к нему на помощь подоспел коллега, и вдвоем они задержали дебошира. В судебном заседании подсудимый вину в совершении инкриминируемого ему преступления признал и в содеянном раскаялся, но от дачи показаний отказался.

ИА «Орелград»