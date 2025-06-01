В Орле не успели потратить 136 миллионов рублей

Отчет о бюджете прошел обкатку в горсовете.

Депутаты Орловского горсовета на своем очередном заседании заслушали и приняли к сведению отчет администрации об исполнении бюджета города Орла за 2024 год. Как оказалось, он был исполнен с профицитом в размере 136,4 миллиона рублей, хотя областной центр хронически испытывает нехватку средств. Из отчета следует, что бюджет города Орла за 2024 год по доходам исполнен в сумме 13,782 миллиарда рублей, или 94,6 процента от утвержденного показателя; по расходам – в сумме 13,645 миллиарда рублей, или 87,3 процента.

Собственные налоговые и неналоговые доходы города в минувшем году составили всего 3,806 миллиарда рублей (99,8 процента от утвержденного бюджета), но они увеличились по сравнению с 2023 годом на 673,5 миллиона рублей, или на 21,5 процента. Так, поступления по налогу на доходы физических лиц увеличились по сравнению с 2023 годом на 534,3 миллиона рублей, темп роста составил 130,4 процента. Всего в городскую казну НДФЛ принес 2,29 миллиарда рублей.

«Рост поступлений обусловлен темпом роста фонда оплаты труда, а также повышения МРОТ с 1 января 2024 года, оплатой налога с дивидендов обособленным подразделением, поставленным на налоговый учет в УФНС России по Орловской области в феврале 2024 года, оплатой налога, начисленного в связи с продажей доли уставного капитала», – сообщила администрация города Орла в пояснительной записке к отчету.

По налогу, взимаемому в связи с применением упрощенной системы налогообложения, поступило 314 миллиона рублей с приростом на 70,2 миллиона рублей, или на 28,8 процента к уровню 2023 года Факторами, повлиявшими на поступления, в данном случае мэрия назвала рост выручки от продаж (розничная торговля), а также рост выручки за счет увеличения объема выполненных работ.

Налог на имущество физических лиц принес в казну 217,1 миллиона рублей, или 31,4 процента больше, чем годом ранее. Рост произошел за счет увеличения количества объектов, по которым налог предъявлен к уплате, и общей кадастровой стоимости таких объектов. Безвозмездные поступления из вышестоящих бюджетов в минувшем году составили 9,975 миллиарда рублей. Из них дотации составили 1,74 миллиарда рублей, что в 2,2 раза, или на 946,6 миллиона рублей больше, чем в 2023 году.

«Дополнительные средства получены в том числе благодаря работе, проведенной с правительством Орловской области, в результате которой выделена дополнительная дотация в сумме 605,3 миллиона рублей и направлена на погашение просроченной кредиторской задолженности города Орла», – пояснила мэрия.

ИА “Орелград”