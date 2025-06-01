Амчанина осудили за находку в лесу

Мужчина незаконно подобрал с земли сверток с наркотиком.

Мценский районный суд рассмотрел уголовное дело о незаконном приобретении наркотического средства, фигурантом которого стал местный житель. Его действия следствием и судом были квалифицированы по части 1 статьи 228 Уголовного кодекса РФ, а именно как незаконное приобретение без цели сбыта наркотических средств в значительном размере. Как пояснили в пресс-службе суда, преступление житель Мценского района совершил в феврале 2025 года. Несмотря на зиму, в тот день он находился в лесополосе, произрастающей вдоль железнодорожных путей.

Из материалов следует, что во время «прогулки» мужчина обнаружил возле ствола спиленного дерева сверток, обернутый изолентой, внутри которого находился еще один сверток – меньшего размера и прозрачный. И в этом маленьком свертке хранилось некое кристаллическое вещество белого цвета.

Впрочем, вряд ли такую находку можно назвать случайной. В пресс-службе суда проинформировали: «Подсудимый осознавал, что в данном пакете находится наркотическое средство, тем не менее забрал его и спрятал в левый накладной карман надетой на нем куртки. Таким способом он незаконно приобрел вещество в виде кристаллов различного размера белого цвета, которое является производным наркотического средства, массой не менее 0,39 грамма, что относится к значительному размеру. Противоправные действия подсудимого после того, как наркотическое средство помещено им в карман своей куртки были пресечены сотрудниками полиции, а наркотик изъят в ходе досмотра последнего в рамках оперативно-розыскного мероприятия».

Санкции части 1 статьи 228 УК РФ предусматривают наказание от штрафа в размере до сорока тысяч рублей до лишения свободы на срок до трех лет. В данном случае подсудимый полностью признал вину и заявил ходатайство о рассмотрении уголовного дела в особом порядке судебного разбирательства. При назначении наказания суд учел личность подсудимого, в частности то, что он имеет постоянную регистрацию и место жительства, является военнообязанным, ранее не был судим и не привлекался к административной ответственности.

Смягчающими наказание обстоятельствами суд признал раскаяние подсудимого в содеянном и состояние его здоровья, а отягчающих ответственность обстоятельств не установил. В ходе судебного разбирательства государственный обвинитель просил назначить виновному наказание в виде штрафа в размере 30 000 рублей защитник просил о минимально возможном размере штрафа.

«Суд, исполняя требования закона о строго индивидуальном подходе к назначению наказания, учел и смягчающие ответственность обстоятельства, и материальное положение, и размер заработной платы осужденного, назначил виновному наказание в виде штрафа в размере 25 000 рублей. Приговор в законную силу не вступил, может быть обжалован в апелляционном порядке», – резюмирует пресс-служба Мценского районного суда.

ИА “Орелград”