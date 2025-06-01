На «Орел-Тамбов» в лобовом столкновении погибли четыре человека

Авария произошла 31 мая около 22:50.

Водитель автомобиля KIA Cerato 1985 года рождения двигался в сторону Ливен. На 86 километре автодороги он выехал на встречную полосу в разрешенном для этого месте. Там произошло лобовое столкновение с ВАЗ 21121.

В отечественном автомобиле погибли водитель 1979 г.р., мужчина 1978 г.р., женщина 1983 г.р., несовершеннолетний пассажир 2007 г.р. Все скончались на месте до прибытия медиков, сообщили в УМВД России по Орловской области.

Водитель KIA Cerato получил травмы, госпитализирован. Пассажир иномарки 1989 г.р. получил травмы, после осмотра отпущен.

На месте происшествия работали сотрудники Госавтоинспекции, которые провели необходимые следственные мероприятия.

ИА “Орелград”