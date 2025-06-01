Амчанка по суду снизила себе пенсионный возраст

Она доказала, что город Мценск является пострадавшей зоной.

Социальный спор разрешил Мценский районный суд, рассмотревший иск местной жительницы к Отделению Фонда пенсионного и социального страхования Российской Федерации по Орловской области. Женщина просила суд посодействовать ей в снижении общеустановленного пенсионного возраста, что дало бы ей право на досрочный выход на пенсию. Свои требования истица обосновывала тем особым социально-экономическим статусом, который имеет город Мценск. Вернее, который он имел, когда она еще училась в школе.

Как известно, катастрофа на Чернобыльской АЭС произошла в апреле 1986 года. Орловская область вошла в число регионов, признанных пострадавшими от той аварии. Руководство страны ввело особый статус для многих населенных пунктов, работа и проживание в которых давала право на льготы. В данном случае истица не работала, но училась во мценской школе в тот момент, когда на ЧАЭС произошел взрыв. Женщина решила, что это дает ей право на досрочный выход на пенсию.

В пресс-службе Мценского районного суда пояснили, что в сентябре 2024 года она обратилась к ответчику с заявлением о назначении ей пенсии по старости. При этом сослалась на нормы Федерального закона «О социальной защите граждан, подвергшихся воздействию радиации вследствие катастрофы на Чернобыльской АЭС», принятого в 1991 году. Однако ей отказали. Чиновники подчитали, что период регистрации истицы в городе Мценске составляет 9 лет 9 месяцев и 28 дней. А это дает ей право на назначение пенсии только по достижении 53 лет.

Однако женщина с отказом не согласилась. В суде она заявила, что чиновники не учли время ее обучения во Мценске, когда она также постоянно проживала на территории этого города. Истице удалось доказать что в общеобразовательной школе она обучалась в период с 26 апреля 1986 года по 14 марта 1988 года (26 апреля было выбрано ей потому, что именно в этот день и произошла катастрофа).

«Довод стороны ответчика об отсутствии документального подтверждения факта проживания и обучения истца в спорный период на территории с льготным социально-экономическим статусом вследствие катастрофы на ЧАЭС опровергнут совокупностью собранных по делу доказательств», – сообщила пресс-служба суда. Учитывая документы, показания свидетелей и другие обстоятельства, суд иск удовлетворил – в указанное время Мценск действительно был отнесен к зоне радиоактивного загрязнения вследствие катастрофы на Чернобыльской АЭС.

Суд пересчитал время проживания истицы в «загрязненной зоне» и пришел к выводу, что женщина имеет право на снижение общеустановленного пенсионного возраста на 3 года, как она и просила. Ответчика в итоге обязали назначить амчанке досрочную пенсию по достижении возраста 52 лет. Решение было обжаловано в областном суде, но апелляционным определением судебной коллегии по гражданским делам было оставлено без изменения.

ИА «Орелград»