Во Мценске детям участников СВО выделят 51 путевку

Администрация города Мценска рассказала об организации отдыха детей в каникулярное время.

Управление образования города Мценска представило в горсовет отчет о подготовке к летней оздоровительной кампании детей. Из него следует, что для организации отдыха и оздоровления детей в каникулярное время в загородных лагерях в 2025 году из средств местного бюджета выделено 661 400 рублей. На эти деньги планируется приобретение 42 путевок в детские оздоровительные лагеря Орловской области. Заявки на приобретение путевок формировались с учетом поступивших заявлений родителей и законных представителей детей, а также возможностей софинансирования.

В частности, три путевки планируется приобрести на смену «Включай свою историю: Равнение на Победу» в спортивно-оздоровительный лагерь «Мечта», четыре – на санаторно-оздоровительную смену в Детский санаторий «Орловчанка», остальные – на смены «Вертикаль», «Орлята России», «Время Первых: хранители истории» и «Дети, мир, красота» в Детский оздоровительный-образовательный (профильный) центр «Елочка»». В целом же, по данным управления образования, в летней оздоровительной кампании 2025 года будет задействовано 740 обучающихся общеобразовательных организаций города Мценска.

Ранее местные власти установили стоимость питания детей в лагерях с дневным пребыванием, организованных на базе муниципальных образовательных организаций, – в размере 3344,9 рубля (при продолжительности смены 13 дней в период летних каникул, исходя из стоимости 1 детодня в размере 257,3 рублей). Режим работы лагерей: с 8:30 до 14:30, в них предусмотрено двухразовое питание, то есть дети будут получать завтрак и обед.

Такие лагеря во Мценске будут организованы на базе девяти учреждений, а общее количество обучающихся, которые в них отдохнут, должно составить 699 человек. Больше всех – 120 детей – примет летом средняя общеобразовательная школа № 9. Кстати, первоочередное право на получение путевок отдано детям участников СВО, для которых уже предусмотрена 51 путевка, детям с ограниченными возможностями здоровья (30 путевок), а также детям, находящимся в трудной жизненной ситуации.

ИА «Орелград»