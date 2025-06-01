Колпнянских чиновников обязали убрать похороны из устава

Орловское УФАС вынесло решение по делу о конкурентных рынках.

Комиссия Орловского УФАС России вынесла решение по делу, о котором «Орелград» рассказывал неоднократно. Напомним, еще год назад служба усмотрела в действиях администрации Колпнянского района признаки нарушения Федерального закона «О защите конкуренции». Этим законом установлен запрет на создание унитарных предприятий и осуществление их деятельности на конкурентных рынках. А с 8 января 2020 года не допускается изменение видов деятельности унитарных предприятий.

«Орловским УФАС России в ходе осуществления антимонопольного контроля за созданием и изменением видов деятельности унитарных предприятий было установлено, что в 2022-2023 годах администрацией Колпнянского района были изменены виды деятельности муниципального казенного предприятия «Сервис-стандарт», – сообщает пресс-служба ведомства. – А именно добавлены такие виды деятельности, как деятельность в области фотографии, предоставление услуг парикмахерскими и салонами красоты, ремонт электронной бытовой техники и другие».

Чиновникам было выдано предупреждение и предложено в установленный срок нарушения устранить, то есть привести устав муниципального предприятия в соответствие с требованиями закона. Однако те этого не сделали. Разбирательство растянулось на многие месяцы, и теперь вынесено решение: Орловское УФАС России признало администрацию Колпнянского района нарушившей пункт 11 части 1 статьи 15 Федерального закона «О защите конкуренции».

«Кроме того, администрации Колпнянского района выдано предписание о принятии мер по прекращению «Сервис-стандарт» деятельности, которая осуществляется с нарушением требований Закона «О защите конкуренции», путем внесения изменений в Единый государственный реестр юридических лиц в части исключения соответствующих видов деятельности, – добавили в пресс-службе УФАС. – Вопрос об административной ответственности за допущенное нарушение антимонопольного законодательства будет рассмотрен Орловским УФАС в установленном порядке в соответствии с требованиями КоАП РФ».

В частности, из устава предприятия надлежит исключить такие виды деятельности, как: производство электромонтажных работ; работы столярные и плотничные; деятельность автомобильного грузового транспорта; деятельность по эксплуатации автомобильных дорог и автомагистралей; аренда и управление собственным или арендованным недвижимым имуществом; деятельность в области фотографии; подметание улиц и уборка снега; деятельность по благоустройству ландшафта; ремонт электронной бытовой техники, обуви и прочих изделий из кожи, прочих предметов личного потребления и бытовых товаров; предоставление услуг парикмахерскими и салонами красоты; организация похорон и представление связанных с ними услуг и др.

ИА «Орелград»