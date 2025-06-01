В Болхове призвали воздержаться от проведения ряда «огненных» мероприятий

Причиной для рекомендации стало повышение класса пожарной опасности.

Жителям и гостям Болховского района рекомендовано воздержаться от проведения массовых мероприятий на открытом воздухе, при которых может применяться открытый огонь для приготовления пищи, выступлений участников шоу и т.д. Такая рекомендация появилась на официальном сайте администрации Болховского района. Связана она с природным фактором – на территории Болховского района зарегистрирован 4-й класс пожарной опасности.

«За несоблюдение требований пожарной безопасности в период действия особого противопожарного режима на территории Орловской области, согласно части 2 статьи 20.4 КоАП РФ, предусмотрена ответственность, а именно: наложение административного штрафа на граждан в размере от 10 до 20 тысяч рублей; на должностных лиц — от 30 до 60 тысяч рублей; на лиц, осуществляющих предпринимательскую деятельность без образования юридического лица, — от 60 до 80 тысяч рублей; на юридических лиц — от 400 до 800 тысяч рублей», – напоминают районные власти.

По данным Орловского центра по гидрометеорологии и мониторингу окружающей среды – филиала ФГБУ «Центрально-Черноземное управление по гидрометеорологии и мониторингу окружающей среды», 4-й класс пожарной опасности зарегистрирован не только на территории Болховского района, но и еще в двух муниципальных образованиях Орловской области: в городе Ливны и Ливенском районе. На остальной части региона, по данным ОЦГМС, зарегистрирован 3-й класс пожарной опасности.

Напомним, что с 17 марта 2025 года на территории Орловской области в соответствии с постановлением правительства региона установлено начало пожароопасного сезона. По оперативным данным регионального ГУ МЧС, с начала текущего года на Орловщине зарегистрировано 1754 пожара, при которых погибли 14 человек, травмированы – 8 человек, спасены – 48 человек. Доминирующие причины пожаров – неосторожное обращение с огнем, нарушение правил монтажа, эксплуатации газового, печного и электрооборудования.

ИА «Орелград»