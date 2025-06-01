Восемь пропавших без вести нашла орловская полиция

О состоянии оперативной обстановки в Орловской области рассказало УМВД.

«В истекшем периоде органами и подразделениями внутренних дел области продолжена реализация мероприятий по выполнению приоритетных задач в сфере обеспечения правопорядка, общественной безопасности, защиты личной и имущественной безопасности граждан, повышению эффективности профилактики преступности. Общественно-политическая ситуация в регионе оставалась стабильной», – сообщило региональное Управление МВД России, проанализировавшее состоянии оперативной обстановки по итогам четырех месяцев 2025 года.

Из информации ведомства следует, что органами внутренних дел во взаимодействии с другими правоохранительными ведомствами за отчетный период времени раскрыто 912 преступлений, из которых 219 относятся к категории тяжких и особо тяжких. Установлен 751 человек, совершивший указанные преступления. Также принятыми мерами оперативно-розыскного характера в отчетном периоде задержано 66 подозреваемых, скрывшихся от следствия, дознания и суда, установлено местонахождение 8 человек из числа пропавших без вести.

Отчиталось ведомство и о снижении уровня регистрируемой преступности по сравнению с прошлым годом. В частности, криминогенная обстановка улучшилась сразу в 15 районах области, а наиболее существенное сокращение уровня преступности отмечено в трех районах: Шаблыкинском, Должанском и Дмитровском. По сравнению с предыдущим месяцем структура преступности не претерпела существенных изменений. Как и прежде, лидируют преступления против собственности, то есть кражи, аферы, угоны, грабежи и т.д.

На долю таких деяний в общей структуре преступности приходится 61,3 процента. Далее следуют преступные посягательства против личности – 11,4 процента, преступления, связанные с незаконным оборотом наркотических средств – 7,8 процента. «В истекшем периоде меньше зарегистрировано убийств, мошенничеств, в том числе с использованием интернет-технологий, краж всех форм собственности, угонов транспортных средств», – добавили в УМВД.

ИА «Орелград»