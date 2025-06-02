Горсовет утвердил инвестпрограмму «Орелводоканала»

Программа инвестиций рассчитана на период с 2026 по 2028 годы.

На заседании Орловского городского Совета народных депутатов была согласована инвестиционная программа МПП ВКХ «Орелводоканал» на 2026-2028 годы. На рассмотрение парламентариев ее вносила администрации города Орла. Проект инвестиционной программы был разработан на основе технического задания, общая стоимость предусмотренных в ней мероприятий составляет 654,316 миллиона рублей. В частности, озвученный в горсовете проект инвестиционной программы предусматривает мероприятия по созданию резерва пропускной способности магистральных сетей водоснабжения и водоотведения на общую сумму 259,141 миллиона рублей.

Так, предусмотрена модернизация ряда объектов, в том числе системы водоснабжения со строительством станции обезжелезивания в поселке городского типа Знаменка, проектирование и строительство левой нитки дюкерного перехода через реку Цон, участков водоводов по Московскому шоссе и по улицам Нормандии-Неман и Генерала Родина, строительство канализационного коллектора в районе железнодорожного моста по улице Песковской, канализационной сети по улицам 1-й Посадской и Комсомольской и др.

Также программой предусмотрены мероприятия по подключению (технологическому присоединению) объектов капитального строительства к централизованным сетям водоснабжения и водоотведения – на общую сумму 126,3 миллиона рублей. Мероприятия по созданию новых сетей и сооружений в районах малоэтажной застройки обойдутся в 28,568 миллиона рублей. В частности, здесь запланировано строительство водопровода по улице Брянской и системы водоотведения микрорайона № 11 Северного района.

Мероприятия по повышению качества холодного водоснабжения запланированы на общую сумму 49,631 миллиона рублей. В список работ включено строительство закольцовок водопроводных сетей: от водоразборной колонки в районе дома №36 по улице Тульской до водопроводной сети по улицы Шульгина, улица Техническая – улица Инженерная, улица Лесопильная – улица Восточная. Также предполагается строительство водопроводной сети в поселке Сталепрокатчиков, проектирование станций водоподготовки на Комсомольском и Северном ВЗУ, модернизация оборудования и механизированного комплекса для содержания и эксплуатации централизованной системы водоснабжения.

Почти 44 миллиона рублей будет направлено на мероприятия по снижению сбросов загрязняющих веществ, 45,5 миллиона рублей – на мероприятия по энергосбережению и повышению энергетической эффективности, 101,25 миллиона рублей – на мероприятия по снижению негативного воздействия.

ИА “Орелград”