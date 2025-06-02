На Орловщине двое пассажиров «Лады» не пережили опрокидывание

ДТП случилось в Новодеревеньковском районе Орловской области.

Как рассказали в ГАИ региона, авария случилась 1 июня в 17 часов 40 минут. Местом действия стала трасса «Хомутово — Красная Заря — Судбище».

Примерно на седьмом километре дороги 58-летний водитель «Лады Гранты» не справился с управлением, съехал в сторону и перевернулся.

В автомобиле ехали трое пассажиров — две женщины и мужчина. Водитель и одна из пассажирок получили телесные повреждения, однако им даже не понадобилась госпитализация.

Другая пассажирка (1981 года рождения) и мужчина (1968 года рождения) погибли на месте ДТП. Это случилось ещё до приезда «Скорой помощи».

Всего за выходные на территории Орловской области зарегистрировано 20 ДТП. Погибли шесть человек, пострадали девять.

ИА «Орелград»