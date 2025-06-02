Мэрия Орла стала тратить меньше денег

Расходы бюджета уменьшились на 1,8 миллиарда рублей.

Как уже рассказывал «Орелград», депутаты Орловского горсовета заслушали и приняли к сведению отчет администрации об исполнении бюджета города Орла за 2024 год. Доходы города составили 13,782 миллиарда рублей. Расходы составили 13,645 миллиарда рублей, в том числе по собственным полномочиям – 5,596 миллиарда рублей, средствам вышестоящих бюджетов – 8,049 миллиарда рублей. По сравнению с 2023 годом расходы бюджета уменьшились на 1,85 миллиарда рублей, или на 12 процента от общего объема средств. Уменьшение расходов произошло за счет уменьшения целевых субсидий из областного бюджета, объяснила мэрия Орла.

Основные направления расходования средств бюджет за 2024 год сложились следующим образом. На социально-культурную сферу было израсходовано 8,818 миллиарда рублей, или 64,6 процента общего объема расходов. На образование город потратил 7,793 миллиарда рублей, не дотянув до исполнения годового плана 10,3 процента. С другой стороны, по сравнению с 2023 годом на образование было потрачено на 1,402 миллиарда рублей больше, то есть рост затрат составил 22 процента.

Расходы на питание обучающихся оценены в 425,7 миллиона рублей. Так, на организацию питания школьников а год было направлено 248,3 миллиона рублей, воспитанников дошкольных образовательных учреждений – 154,4 миллиона. Еще 23 миллиона рублей в прошлом году мэрия потратила на организацию питания в оздоровительных лагерях с дневным пребыванием детей. Расходы на культуру сложились в размере 487,4 миллиона рублей, или 91 процент от плана года. По отношению к аналогичному периоду 2023 года они выросли на 207 миллионов рублей. Средства направлялись на предоставление бюджетным и автономным учреждениям культуры субсидий на финансовое обеспечение муниципального задания, целевых субсидий в том числе, а также на содержание казенного учреждения «Централизованная библиотечная система».

«Расходы на физическую культуру и спорт – 28,1 миллиона рублей (93 процента от годовых ассигнований) с увеличением к аналогичному периоду 2023 года на 14,7 миллиона рублей, или на 109,7 процента, – говорится в информации мэрии. – В рамках муниципальной программы «Развитие физической культуры и спорта в городе Орле» проведено 117 мероприятий. На социальную политику израсходовано 509,9 миллиона рублей (96,9 процента от годовых назначений) с увеличением к аналогичному периоду 2023 года на 69,9 миллиона рублей, или на 15,9 процента. Из расходов на отрасли, не относящиеся к социально-культурной сфере, значительный объем составляют расходы на национальную экономику – 2,136 миллиарда рублей (15,7 процента расходов бюджета), или 87,8 процента от утвержденного плана года».

ИА “Орелград”