Клычков попросил усилить работу по обеспечению безопасности

Орловский губернатор указал на участившиеся атаки и поражение объектов гражданской инфраструктуры.

С темы безопасности началось и завершилось заседание правительства региона 2 июня.

«В отношении гражданской инфраструктуры я прошу по всем направлениям, начиная от промышленных предприятий, дополнительно проработать вопросы обеспечения безопасности, как внутриобъектовой, в рамках техпаспортов антитеррористической защищённости, плюс дополнительные мероприятия по противодействию средствам воздушного нанесения ущерба», – обратился к собравшимся губернатор Андрей Клычков.

Глава региона отметил, что в районах запланировано большое количество праздников.

«Никаких здесь не может быть отговорок, невозможности и недостаточности средств. Если мы проводим мероприятие, то должно быть максимум внимания на вопросы безопасности», – подчеркнул Клычков.

Губернатор напомнил, что на региональном оперативном штабе были приняты решения по вопросам транспортной безопасности, безопасности на объектах. Первому заместителю губернатора Владимиру Ивановскому совместно с аппаратом оперштаба поручено организовать дополнительные проверочные мероприятия. Есть опасность въезда, нахождения на территории диверсионных групп, различных лиц, которые могут создать угрозу безопасности на территории нашей области.

«Сейчас вопрос крайне остро стоит. Я думаю, что сегодня, в летний период, на фоне всех тех решений, которые мы приняли оперативным штабом, это крайне необходимо. Работу нужно провести в кратчайшие сроки», – подчеркнул Андрей Клычков.

Напомним, в Курской и Брянской областях в минувшие выходные два моста были разрушены во время прохождения поездов. Сообщается о девяти погибших и десятках пострадавших.

ИА “Орелград”